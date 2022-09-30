شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة النصر تفاجئ لاعبي الفريق بهذا القرار قبل كلاسيكو الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى كلاسيكو من العيار الثقيل يجمع بين النصر والاتحاد في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدًا بالجولة الخامسة.

مرسول بارك.. فال حسن للاتحاد

ولا يزال يسيطر القلق على الجماهير النصراوية خوفًا من تكرار الذكرى السيئة للعالمي أمام الاتحاد في مرسول بارك، حيث لم يدق النصر طعم الفوز بشكل نهائي على هذا المعلب أمام العميد، وتلقى هزيمتين ثقيلتين أمام جماهيره في عقر داره.

إدارة النصر تحفز اللاعبين قبل مباراة الأحد

لذلك، سعى مسؤولي النصر، لـ بث القوة في دوافع اللاعبين، من أجل محو الذكريات السيئة وكتابة تاريخ جديد على ملعب مرسول بارك أمام الاتحاد يوم الأحد القادم.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة الرياضية السعودية صباح اليوم الجمعة، فإن إدارة النصر قررت إيداع راتب شهر للاعبين لرفع المعنويات قبل كلاسيكو الدوري السعودي المرتقب من بين عشاق الكرة العربية في كل مكان.

تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع الاتحاد ضيفًا على النصر مساء الأحد القادم الموافق 2 من أكتوبر، وتنطلق صافرة البداية المحلية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات دوري روشن خلال النسخة الجارية 2022/2023.

موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل كلاسيكو الأحد

تقع كتيبة رودي جارسيا في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط بعدما حقق اللاعبون 3 فوز وهزيمة وحيدة.

بينا يرتكز الاتحاد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، حاملًا في رصيده 10 من النقاط بعدما حقق 3 فوز وتعادل.