سمكة قرش تسبح في شوارع فلوريدا الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - آخر شيء توقّعه سكان ولاية فلوريدا الأمريكية أن تسبح سمكة قرش في شوارعهم، إذ رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي سمكة قرش وهي تحاول العوم في أحد شوارع الولاية التي يجتاحها الإعصار إيان.

وظهر في الفيديو سمكة القرش التي أثارت استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تسبح في المياه التي اجتاحت شوارع مدينة فورت مايرز.

ووصل الإعصار «إيان» إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترًا في الساعة وأمطار غزيرة، ما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأمريكية الجنوبية.

وقال المركز الأمريكي للأعاصير إن «إيان» دخل الأراضي الأمريكية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 توقيت غرينيتش)، مشيرًا إلى أنه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.