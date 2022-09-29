وكيل إمارة الشرقية يفتتح الملتقى الثاني لتمكين المنظمات غير الربحية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم، فعاليات الملتقى الثاني لتمكين منظمات القطاع غير الربحي، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، مستهدفة منظمات القطاع غير الربحي على مستوى المملكة.

واطلع وكيل الإمارة على جهود التمكين بالقطاع غير الربحي بالمملكة، وافتتح المعرض المصاحب للملتقى الذي ضم 13 قصة نجاح ومحطات استشارية تمكينيه، وشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وعدد من الشركات الوطنية، للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع جهات القطاع الخاص وتوثيقه والتأكيد على استدامته لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في تمكين القطاع غير الربحي.

وألقى مدير الفرع عبد الرحمن المقبل، كلمة نوه فيها برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للملتقى، وبمتابعة سمو نائبه ، وبدعم إمارة المنطقة للقطاع غير الربحي لتحقيق الأثر المجتمعي التنموي بما يحقق رؤية المملكة التنموية 2030

وتضمن الملتقى أوراق عمل وحلقات نقاش، وتكريمًا للجمعيات التي تشرف عليها الوزارة بالمنطقة، كما شهد الملتقى معرضًا مصاحبًا لعرض 13 قصة نجاح للمنظمات غير الربحية، إضافة إلى أركان للاستشارات التمكينية في مجالات التطوع والحوكمة وتنمية الموارد المالية والبرامج والإدارة والتميز المؤسسي وقياس الأثر.