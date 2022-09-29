أمير نجران يلتقي مدير إدارة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للعناية والاهتمام والمحافظة على البيئة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.

وأكد سموه خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير إدارة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة نجران المعين حديثاً ماجد بن عبدالله آل سالم، اهتمامه بالتنمية البيئية والحد من تدميرها، لما لها من أثر بالغ على جودة حياة الإنسان وسلامته من الملوثات كافة، وأثر بالغ في التحولات المناخية وتداعياتها.