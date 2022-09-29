“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة أكتوبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن حساب المواطن، اليوم (الخميس)، صدور نتائج الأهلية للدورة 59 الخاصة بشهر أكتوبر المقبل.

ولفت البرنامج إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

يذكر أن البرنامج أعلن أن إجمالي الدعم لدفعة شهر سبتمبر بلغ 3.2 مليار ريال لـ 10.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.