الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، رئيس محكمة التنفيذ بجدة المُعين حديثاً الشيخ محمد بن عقيل العقيل. وهنأ الأمير خالد الفيصل، الشيخ العقيل بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته عبّر رئيس محكمة التنفيذ بجدة عن شكره للأمير خالد الفيصل، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.

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