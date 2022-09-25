اخبار دوليه – فرنسا.. حريق في أضخم سوق بالعالم

محمد بن مسعود - الدمام - تصاعد دخان أسود كثيف في سماء باريس، الأحد، عقب اندلاع حريق في مستودع بسوق ضخم يزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج، ويعد الأضخم من نوعه في العالم.
وحث عناصر الإطفاء المواطنين على الابتعاد عن المنطقة الواقعة في الضواحي الجنوبية لباريس، خلال مساعيهم لإخماد الحريق الذي نشب بمستودع في سوق رونغيس الدولي، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء في باريس، مارك لو موا، إن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، ولم يكن هناك خطر من انتشاره من مخزن بحجم ملعب كرة القدم، يغطي مساحة 7 آلاف متر مربع.
وأضاف أن سبب الحريق «غير معروف»، لكن سيتم التحقيق فيه.
يشار إلى أن سوق الجملة مترامي الأطراف، هو مدينة حقيقية في حد ذاته، حيث يعمل به أكثر من 12 ألف شخص ويضم مستودعات مليئة بالفواكه والخضروات والمأكولات البحرية واللحوم ومنتجات الألبان والزهور، من جميع أنحاء فرنسا والعالم.
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