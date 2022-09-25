طائرة جانحة تعطل عمل مطار فرنسي

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أعلن محافظ منطقة إيرو الفرنسية أن استئناف حركة الملاحة في مطار مونبولييه المغلق منذ السبت بعد انحراف طائرة شحن عن المدرج، قد يتم مطلع الأسبوع إن نجحت عملية سحب الطائرة الجانحة.

وقال المحافظ أوغ موتوه خلال مؤتمر صحفي على مدرج المطار “لا يمكنني بعد تحديد جدول زمني، نأمل في أي حال أن تستأنف الرحلات مطلع الأسبوع المقبل”.

ومنذ السبت، أُلغيت أو حوّلت مسارات الرحلات القادمة والمغادرة من مطار مونبولييه الواقع على ساحل البحر المتوسط والذي يعبره نحو 197 ألف مسافر شهريا في موسم الصيف.

وأضاف موتوه “ليل الجمعة السبت عند الساعة 02.36 تحديدا، انحرفت طائرة من طراز بوينغ 737 لشركة ويست أتلانتيك عن المدرج”، مضيفا أن الطائرة “فشلت في استخدام المكابح بشكل كاف”.

وانتهى مسار الطائرة التي تنقل بضائع وتحط في مطار مونبولييه كل ليلة في الساعة نفسها، في بحيرة ماوغويو عند طرف المدرج، وغمرت المياه مقدمتها جزئيا.

وأُخرج الأشخاص الثلاثة الذين كانوا داخلها سالمين بفضل التدخل السريع لفرق الإنقاذ.

وأوضح موتوه أن “الظروف الفعلية” لوقوع الحادث “تبقى قيد التحديد من قبل الخبراء” ويُرجّح أن تكون “متعدّدة”.

وأضاف “نرى أن الأحوال الجوية قد لعبت دورا أساسيا في هذا الانحراف عن المدرج”، وخصوصا بسبب هطول أمطار ليل الجمعة السبت في مونبولييه.

ولفت إلى بدء “عمليات معقدة جدا” بعد ظهر الأحد لنقل الطائرة المعنيّة.

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Source almnatiq

