“غازكو” تستعرض آلة البيع الذاتي لأسطوانات الغاز (فيديو)

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استعرض نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في “غازكو”، المهندس رائد الحيدري، عددا من مشاريع الشركة خلال معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022 الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح الحيدري لـ”أخبار 24“، أن آلة البيع الذاتي لأسطوانات الغاز تعمل بسهولة وأمان على مدار الساعة دون تدخل بشري، كما استعرض الحساسات التي يتم تركيبها على خزانات الغاز التجارية والصناعية والتي يتم من خلالها التنبؤ بمستوى الغاز للوصول إلى العميل بشكل مباشر دون طلب الخدمة.

من جهته بين مهندس المشاريع بالشركة، سلمان حمودم، أن آلة البيع الذاتي لأسطوانات الغاز تتيح الشراء والاستبدال من خلال الدفع الإلكتروني، حيث تظهر للعميل خيارات لاستبدال الأسطوانة الفارغة أو شراء أخرى جديدة، مضيفا أن الاستبدال يتم من خلال وضع الأسطوانة الفارغة بمكان مخصص لها، حيث تقوم الآلة بالتحقق من سلامتها لإكمال تنفيذ العملية.

يذكر أن “غازكو” تهدف من خلال مشاركتها في المعرض إلى استعراض تجربتها في توفير حلول غاز البترول السائل التي تناسب المشاريع الكبيرة، وتدعم جودة الحياة في المدن الذكية والمتميزة.



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Source akhbaar24

