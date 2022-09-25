انتحار بائع متجول في تونس يوقف رئيس بلدية عن العمل

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قرر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات في تونس، عدنان بوعصيدة، إيقاف رئيس بلدية مرناق عن العمل، على خلفية التحقيقات في انتحار بائع متجول.

كانت وزارة الداخلية التونسية، قد كشفت تفاصيل انتحار البائع بعد حجز أعوان بلدية مرناق آلة الوزن التابعة له، مؤكدة أنه أقدم على الانتحار لأنه كان يعيش خلافات عائلية حادة.

وقال بوعصيدة، عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه تم إيقاف عمر الحرباوي، رئيس بلدية مرناق، دون الأخذ بعين الاعتبار عمره 68 سنة ولا منصبه ولا مسؤوليته، موضحا أن قانون السلطة الترتيبية للجماعات المحلية تخول لهم اتخاذ قرارات لحفظ الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة.

وأضاف: “قبل أيام تم حجز آلة الوزن التابعة للشاب محمد أمين الدريدي، من قبل الشرطة البلدية إثر انتصابه الفوضوي واستدعائه إلى مقر البلدية، واستماعه في محضر للغرض كما ينص القانون، وتم تغريمه دينار واحد فقط وإرجاع الآلة إليه في نفس اليوم، مع التنبيه عليه تغيير المكان واحترام النظام في البلدية”.

وتابع: “رغم ذلك لم يمتثل التاجر، وواصل الانتصاب مجددا في نفس المكان حتى الخميس الماضي، فتم حجز آلة الوزن مرة أخرى، وعند لقائه رئيس البلدية عرض عليه أن يختار أي مكان وسط السوق لينتصب فيه، لكنه رفض وأصر على الانتصاب في الطريق العام”.

وأشار إلى أنه وقف في نفس المكان يومي الجمعة والسبت الماضيين دون أن يضايقه أحد، و غادر السوق بعد ذلك، حيث أقدم على الانتحار لأسباب عائلية.

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Source almnatiq

