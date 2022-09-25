تنظيف البشرة الدهنية.. وصفة الـ ١٥ دقيقة للعناية بالبشرة الدهنية

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المناطق_الرياض

تحديد روتين مناسب لنوع بشرتك يعتبر من الأمور الهامة للحفاظ على البشرة ونضارتها. إليك أفضل ٣ طرق تنظيف البشرة الدهنية اكتشفها.

تعد البشرة الدهنية والرؤوس السوداء وحب الشباب من التحديات التي يصعب التعامل معها نظراً لزيادة نسبة الدهون الزائدة في الجلد. فالمهمة تكاد تكون صعبة حيث نتعرض دائماً للأتربة والشوائب وأشعة الشمس كل يوم. هنا تأتي الحاجة إلى استخدام بعض الوصفات بمكونات طبيعية وسهلة في منزلك بدلاً من بذل المجهود في الذهاب إلى الصالونات أو مراكز التجميل. ولهذا قمنا بالبحث عن أفضل طرق تنظيف البشرة الدهنية بعمق من خلال مكونات طبيعية. هذه الوصفات الطبيعية تعتبر أكثر أماناً على المدي الطويل، كما أنها تتسم بثمنها الزهيد.

نصائح تنظيف البشرة الدهنية والعناية بها

تحتاج البشرة الدهنية إلى مزيد من العناية والاهتمام، مقارنة بأنواع البشرة الأخرى. ولكن ليس كل منتج أو مستحضر يناسب أنواع البشرة الدهنية. لهذا كن حذر عند اختيار أحد المنتجات. ومع ذلك، فإن استخدام الوصفات الطبيعية قد يفي الغرض – كما أنها تعتبر أحد أفضل الطرق لضمان حصول بشرتك على أقصي قدر من الاستفادة من روتين العناية بالبشرة. بجانب تلك الوصفات الطبيعية، يرجي مراعاة الأمور الآتية عند غسل البشرة الدهنية:

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية في ١٥ دقيقة

يمكن أن يؤدي استخدام بعض المكونات البسيطة الطبيعية إلى نتائج رائعة لبشرتك مقارنة بالمنتجات التجارية التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة. إليك أفضل ثلاث وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية والتي تستغرق ١٥ دقيقة كحد أقصي:

ماسك الطين

يعتبر من أفضل أنواع أقنعة الوجه التي تستخدم لإزالة الدهون الزائدة من الجلد مع تقليل لمعان البشرة دون تهيج الجلد.

يفضل استخدام هذا الماسك مرة في الأسبوع – بحد أقصي مرتين فقط لمنع تعرض الجلد إلى الجفاف.

وهنا، ينصح بوضع الماسك ١٠-١٥ دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، بعد ذلك يتم وضع مرطب مناسب

يساعد على بناء طبقة إضافية على سطح الجلد تمنع البشرة من فقد أي سوائل من طبقاتها الداخلية

وبالتالي مساعدة الجلد في تحقيق التوازن في نسبة الدهون بداخله.

ماسك العسل

العسل الخام الطبيعي له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ويستخدم أحياناً كمرطب طبيعي للبشرة.

وأثبت خبراء العناية بالبشرة أن استخدام ماسك العسل لمدة ١٠-١٥ دقيقة يساعد البشرة على تقليل الرؤوس

السوداء ومنع حب الشباب مع الحفاظ على بشرة ناعمة ونضرة.

ماسك الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على مضادات للأكسدة ومضادات للالتهابات ومكونات لطيفة لتنظيف البشرة الدهنية بعمق.

كما أنه يساعد على تقشير الجلد الميت. وللحصول على أفضل النتائج، يرجي مزج دقيق الشوفان بالزبادي أو العسل

أو فاكهة مهروسة مثل الموز أو التفاح. فقط قم بوضع الخليط على الوجه والرقبة واتركه ليجف لمدة ١٠-١٥ دقيقة ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

وأخيراً، ينصح بالالتزام بروتين ثابت للعناية بالبشرة (خاصة البشرة الدهنية) مع عدم الإفراط في تنظيف البشره العميق بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متكامل يحافظ على نضارة وحيوية البشرة من خلال تناول الأطعمة الصحية والخضروات والفواكه الطازجة، مع تجنب تناول الأطعمة الدهنية أو الدهون المتحولة. صحة بشرتك في يدك!

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Source almnatiq

