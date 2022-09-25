فوز أول سعودية بمنصب قيادي في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية «IAF» فوز ممثل المملكة المهندسة مشاعل الشميمري بمنصب نائب الرئيس للاتحاد، وذلك عقب ترشحها للمنصب وفوزها بالتصويت على 14 مرشحا من كافة أنحاء العالم، لتكون بذلك أول امرأة سعودية تحقق الفوز بمنصب قيادي في أكبر المنظمات العالمية للفضاء «IAF».

وحصد ممثل المملكة أصوات أعضاء الاتحاد لما يملكه من رؤية معززة لتنمية قطاع الفضاء عالميا، والإسهام في تطوير وتعزيز توجهات الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، إضافة إلى تعزيز دور المملكة في القطاع وتنمية التعاون الدولي، وإبراز المملكة كرائد عالمي لاقتصاد الفضاء.

يشار إلى أن مكتب الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية «IAF» يضم 12 نائبا للرئيس، كما يتكون من موظفين منتخبين ومعينين، فيما يتولى العديد من المهام التي من أبرزها التوصية والإشراف على ترتيبات اجتماعات الاتحاد، وإعداد جدول أعمال الجلسات العامة للجمعية العامة، والإشراف على إعداد التقرير المالي السنوي للهيئة العامة، إضافة إلى تعيين اللجان الموقتة والتوصية للجمعية العامة للنظر بإنهاء العضويات، وتنمية تعاون الاتحاد مع المنظمات والجمعيات والهيئات. كما يضم 400 عضو من مختلف دول العالم، ويأتي الأعضاء من مجموعة متنوعة من المؤسسات والمنظمات، كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية والمعهد الدولي لقانون الفضاء، ويشكل منصة للخبراء.