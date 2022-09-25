شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريما له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، أمس، أخاه ملك مملكة البحرين الشقيقة حمد بن عيسى آل خليفة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بملك البحرين ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى ملك البحرين سعادته بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين.

وأقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريما لملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد (الوزير المرافق)، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما حضر من الجانب البحريني، الممثل الخاص لملك مملكة البحرين الشيخ محمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد آل خليفة، ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان آل خليفة، ومستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان آل خليفة، ورئيس المراسم الملكية اللواء الركن خليفة الفضالة، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي آل خليفة ورئيس الطيران الملكي إبراهيم القعود.

وكان ملك البحرين وصل إلى جدة أمس في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق) الأمير تركي بن محمد.