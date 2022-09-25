رجل أمن يفقد حياته بعد مساعدة أم وطفلها على عبور الشارع بالأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة رجل امن عقب مساعدة والدة وطفلها على عبور الشارع قبل أن يقضي دهساً وهو بطريقه إلى دوريته.

ووفقًا لموقع “العربية” فإن الرقيب أول فهد الكليب للدهس، بعد مساعدة أم وطفلها على عبور طريق الملك عبدالله الدائري بجوار منتزه الملك عبدالله البيئي في محافظة الأحساء.

أثناء عودته في اتجاه الدورية صدمته سيارة، فتوفي إثر الحادث، ليدفن أمس السبت بحضور قائد الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.

قال توفيق الكليب شقيق المتوفى، إن “فهد ضحى بنفسه من أجل إنقاذ أسرة، حيث ساعد أما وطفلها على قطع الطريق، خوفاً عليهما، وخلال عودته من نفس الطريق تعرض للدهس من قبل سيارة يقودها شخص متهور، موضحا أن وفاة شقيقه البالغ من العمر 33 عاماً، حصلت يوم الجمعة الساعة الثانية فجراً.