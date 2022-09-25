مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يحتفل باليوم الوطني

︎ . المناطق- تبوك احتفل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك صباح اليوم بذكرى اليوم الوطني 92 بحضور مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي ومساعدي مدير المستشفى ورؤساء الأقسام وعدد كبير من منسوبو المستشفى , وسط مشاعر اعتزاز وفخر بهذه الذكرى الغالية . وبهذه المناسبة رفع الدكتور المالكي باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات المستشفى , أطيب التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية . سائلاً الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يعيد على الجميع هذه المناسبة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وبلادنا تفخر بمنجزاتها ومكتسباتها وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والتقدم . جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة, نظمته إدارة المستشفى ممثلة بإدارة التواصل الداخلي والعلاقات العامة والاعلام وبمشاركة عدد من الإدارات والاقسام ، هذا وقد تزينت ساحات ومبنى وأقسام المستشفى بالعلم السعودي ولوحات التعبير والانتماء لهذا الوطن .

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