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بث مباشر مباراة الهلال والقادسية، يحل الهلال اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، ضيفا ثقيلا على مواجهة ودية ضد القادسية الكويتي، في ليلة اعتزال نواف الخالدي حارس مرمى القادسية.

بث مباشر مباراة الهلال والقادسية في ليلة اعتزال نواف الخالدي

ويقدم موقع المناطق بث مباشر مباراة الهلال والقادسية، في ظل المتابعة المرتقبة من قبل جمهور كرة القدم في منطقة العربية في احتفالية نواف الخالدي.

ويحتضن ملعب استاد جابر الأحمد الدولي مباراة الهلال والقادسية في ليلة الاعنزال الحارس الدولي نواف الخالدي، وسط حضور جماهيري كبير متوقع ظهوره.

الهلال بكامل نجومه في ليلة نواف الخالدي

وسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الكويت، بكامل نجومه الأجانب التي من المنتظر الاعتماد عليهم في المباراة الودية، وذلك في ظل غياب النجوم الدوليين بسبب ارتباطهم مع منتخب السعودية في معسكر سبتمبر ضمن التوقف الدولي.

موعد مباراة الهلال والقادسية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الهلال والقادسية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية

ومن المقرر ان ينقل بق مباشر مباراة الهلال والقادسية في ليلة اعتزال نواف الخالدي عبر قناة عبر قناة Kuwait Sports HD، وقناة KSA Sports 1 HD.

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Source almnatiq

