آخر صيحات التجميل.. كريم عربي لتجميل البشرة من لبن الحمير

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كشفت صاحبة مشروع صابون حليب الحمير الأردنية سلمى الزعبي (58 عاما)، أنه بعد مرور عامين ونصف على مشروعها لم تعد تقتصر على الصابون وحده بل تشمل منتجات أخرى.

وقالت الزعبي وفقًا لـ”رويترز”: “بدأنا في فبراير 2020 بمنتج واحد ولكننا اليوم ننتج 3 منتجات من حليب الأتان (أنثى الحمار) وهي كريم الوجه واليدين ومرطب الجسم” ، لافتة إلى أن الإقبال على منتجها زاد بشكل كبير خلال العامين السابقين وخاصة بعد التجارب والنتائج التي حققها الصابون.

وأوضحت أنها تستخدم حليب أنثى الحمار في منتجاتها كمكون رئيسي لمزاياه العديدة للبشرة، لذلك قامت بشراء الحمير وتربيتها في مزرعة تقع في مدينة مأدبا جنوب غرب العاصمة عمان، إلى جانب إنشاء مصنع صغير للإنتاج في منطقة الجندويل في العاصمة.

وتشير إلى أن الطلب لم يعد يقتصر على السوق المحلية ، بل وصل إلى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا ، كما أنها إلى جانب حليب الأتان، تستخدم زبدة الشيا وشمع العسل والجلسرين وزيت اللوز وزيت الزيتون ومواد طبيعية أخرى في إعداد المنتجات.

وأفادت الزعبي بأنها تخطط للبحث عن وكلاء في البلدان العربية والأجنبية التي تطلب منتجاتها في محاولة منها للتقليل من التكاليف، إذ إن هامش الربح يكاد يغطي تكاليف الإنتاج على حد قولها.



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Source akhbaar24

