شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

موعد المزاد

المشاركة بالمزاد

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، اليوم الأحد، والتي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة إلكترونياً اليوم الأحد.وأوضح المرور في تغريدة عبر “تويتر”، أن المزاد سيستمر حتى الأربعاء 28 سبتمبر، مضيفاً أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.وأوضح المرور أنه يمكن المشاركة في المزاد عن طريق التالي: – الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار “خدماتي” – اختيار المرور – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.