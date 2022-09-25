اخبار دوليه – حزب ‬‮«‬إخوان‭ ‬إيطاليا‮»..‬ ‬اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني تقترب من الفوز في الانتخابات الايطالية

محمد بن مسعود - الدمام - يتوجه الناخبون في إيطاليا، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للتصويت على أعضاء البرلمان، في انتخابات من المتوقع أن يهيمن عليه تحالف محافظ بقيادة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف بزعامة جيورجيا ميلوني.
ووفق المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج روتيللي، فإن إيطاليا تتجه نحو «منعطف كبير»، وتحظى الانتخابات باهتمام محلي ودولي كبير، في ظل التعاطي الحساس مع العقوبات المفروضة على موسكو، مع احتمال ولادة خلافات بين المفوضية الأوروبية والحكومة إذا كانت محافظة.
وأضاف روتيلي لموقع «سكاي نيوز عربية»: «إن لم تحدث مفاجأة غير متوقعة، ستكون إيطاليا الآن في طريقها نحو تولي أول رئيسة وزراء من اليمين المتطرف للبلاد، عقب انهيار حكومة ماريو دراغي».
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