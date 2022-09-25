اخبار دوليه – حزب ‬‮«‬إخوان‭ ‬إيطاليا‮»..‬ ‬اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني تقترب من الفوز في الانتخابات الايطالية

محمد بن مسعود - الدمام - يتوجه‭ ‬الناخبون‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬رابع‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬إلى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع،‭ ‬الأحد،‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان،‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يهيمن‭ ‬عليه‭ ‬تحالف‭ ‬محافظ‭ ‬بقيادة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬إخوان‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬بزعامة‭ ‬جيورجيا‭ ‬ميلوني‭.‬

ووفق‭ ‬المحلل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيطالي،‭ ‬جورج‭ ‬روتيللي،‭ ‬فإن‭ ‬إيطاليا‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬منعطف‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬وتحظى‭ ‬الانتخابات‭ ‬باهتمام‭ ‬محلي‭ ‬ودولي‭ ‬كبير،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعاطي‭ ‬الحساس‭ ‬مع‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬موسكو،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬ولادة‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والحكومة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬محافظة‭.‬

وأضاف‭ ‬روتيلي‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭: ‬‮«‬إن‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬مفاجأة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة،‭ ‬ستكون‭ ‬إيطاليا‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬نحو‭ ‬تولي‭ ‬أول‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬للبلاد،‭ ‬عقب‭ ‬انهيار‭ ‬حكومة‭ ‬ماريو‭ ‬دراغي‮»‬‭.‬