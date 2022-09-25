اخبار الخليج – النائب باسم المالكي: وقف علاوة العمل الإضافي يؤثر على جودة الخدمات والحياة المعيشية للمواطن

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬النائب‭ ‬باسم‭ ‬المالكي‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬علاوات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬للموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬التابعين‭ ‬لجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬وتداعيات‭ ‬سلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬والعمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المواطن‭ ‬المعيشية‭. ‬

وأعرب‭ ‬المالكي‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬التام‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يمس‭ ‬المكتسبات‭ ‬المعيشية‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭ ‬وخصوصاً‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬داعياً‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العلاوات‭ ‬الإضافية‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬حياتهم‭ ‬المعيشية‭ ‬وان‭ ‬الإيقاف‭ ‬سيتسبب‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تصرف‭ ‬للمواطن‭ ‬بعد‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬تساعدهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أعباء‭ ‬الحياة‭ ‬مع‭ ‬التضخم‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬للسلع‭ ‬اليومية‭ ‬والاستهلاكية‭ ‬وارتفاع‭ ‬أغلب‭ ‬الخدمات‭ ‬والسلع‭ ‬المختلفة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المساس‭ ‬بالمكتسبات‭ ‬المعيشية‭ ‬للمواطن‭ ‬أمر‭ ‬مرفوض‭. ‬

وقال‭ ‬المالكي‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬سنوية‭ ‬ولديهم‭ ‬فائض‭ ‬من‭ ‬الاجازات‭ ‬بسبب‭ ‬ضغط‭ ‬العمل‭ ‬وقلة‭ ‬الموظفين،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعطائه‭ ‬إجازات‭ ‬إضافية‭.‬