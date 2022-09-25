“هيئة الأمر بالمعروف” بالقصيم تشارك في فعاليات اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في فعاليات اليوم الوطني 92 للمملكة، تحت شعار “هي لنا دار”. وتضمنت المشاركة الدوريات الراكبة والراجلة، ونشِر المحتوى الإعلامي الخاص باليوم الوطني الذي يحمل كلمات ملوك المملكة، إضافة إلى نشر المحتوى التوعوي في تعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات على مبنى الفرع والهيئات والمراكز التابعة له وتزينت المباني باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني، كما فعّل الفرع الشراكات مع الجهات الحكومية في المتنزهات والأسواق والطرق في مختلف محافظات المنطقة، وتفعيل الحافلة التوعوية والمعارض والمصليات المتنقلة في مواقع فعاليات الاحتفالات بالمنطقة، كما شارك الفرع بالمسيرة الوطنية.

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