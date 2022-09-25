“فنون تبوك” تختتم فعاليات مهرجان اليوم الوطني الـ 92

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بتبوك أمس، فعاليات مهرجان اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، والذي نظمته الجمعية بالتعاون مع أمانة المنطقة بجادة الأمير فهد بن سلطان، وبحديقة تبوك المركزية.

وتضمنت فعاليات المهرجان الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام عروضاً للمسرح التراثي والفنون والألعاب الشعبية، وأوبريت “افرحي يادارنا”، و “سيف وعلم”، و”الراوي”، وركنًا للتصوير وآخر للفنون التشكيلية، إضافةً إلى العديد من الفعاليات الأخرى المتنوعة.

يذكر أن المهرجان ضم أكثر من 48 فعالية للتعبير عن عمق الثقافة والفنون السعودية في وجدان المجتمع، متسمة بالتجديد والتنوع، سعياً من الجمعية لتحقيق التكامل في تقديم كل ما يرتقي بالمشهد الثقافي ويعزز ويرسخ القيم الوطنية.