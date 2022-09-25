مصر تدرس إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية أنه يتم دراسة إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي وهو معمول به في كثير من بلاد العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، عبر قناة “سي بي سي”، مع الإعلامي عمرو خليل: “النقطة المهمة أن المتبرع يستطيع أن يرجع في كلامه، كما ان أهله بعد الوفاة لهم حق الرفض”، مؤكدا أنها لن تكون إجبارية.

وأوضح أن هناك زرع الكبد والكلى وفي المستقبل القريب سيكون هناك زرع رئة، وكثير يحتاج هذه الأعضاء، لافتا إلى أن متوسط الأعمار في مصر يزيد ويتحسن، وهناك فرق طبية مدربة وخبراء في هذا المجال، والوسيلة الوحيد لزرع الأعضاء هو نقل عضو من إنسان حي لحي.