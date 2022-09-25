دراسة: الشاي يتسبب في أضرار مفاجئة لمرضى الضغط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت دراسة حديثة، أن الشاي يتسبب في ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بعد تناوله بنحو 30 دقيقة، ثم يعود لطبيعته مرة أخرى بعد ساعة.
وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة، إنهم كانوا يتوقعون أن يتسبب الشاي في انخفاض ضغط الدم، لكن النتائج كانت غير متوقعة تمامًا، إذ تسبب في ارتفاع مفاجئ للضغط بعد 30 دقيقة من تناوله.
ووفق الباحثين، فإن الدراسة كانت مكرسة لتحديد تأثير الشاي بنوعيه الأسود والأخضر في مستوى ضغط الدم الشرياني.الشاي الأخضر والأسود
وأجريت الدراسة على متطوعين أصحاء ومرضى قسمهم الباحثون إلى مجموعتين كان عليهم شرب خمسة أكواب من الشاي الأسود والأخضر على مدار الأسبوع.
وأظهرت النتائج، أن كلا من الشاي الأسود والأخضر يسببان ارتفاع مستوى ضغط الدم بعد 30 دقيقة من تناوله، ولكنه يعود إلى مستواه الطبيعي بسرعة بعد نحو ساعة.
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