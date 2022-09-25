إنجاز جديد لأطباء المملكة.. استئصال ورم دماغي لسبعينية في حالة الإفاقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نجح فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية، في استئصال ورم دماغي من مريضة سبعينية عبر عملية جراحية وهي في حالة الإفاقة.

وأوضح الاستشاري المُشارك في جراحة المخ والأعصاب الدكتور وليد القرشي، أن المريضة تعاني من مرض القلب التاجي وقد لوحظ عليها مؤخراً صعوبة في الكلام وضعف في حركة اليد اليسرى والوجه واللسان، حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتي أظهرت كلفة ورمية في الفص الأيمن من قشرة الدماغ في منطقة الإحساس والحركة التابعة لمنطقة الوجه والرقبة.

ولفت إلى أنه جرى بعد ذلك مناقشة الحالة مع فريق التخدير وأخصائي الكلام والتخاطب وأخصائي العلاج الطبيعي والوظيفي، حيث تقرر إجراء العملية والمريضة في حالة الإفاقة؛ حفاظاً على المناطق المهمة في الدماء.

وأشار إلى أنه تم استئصال الورم باستخدام نظام المالحة الطبي جهاز الكافيترون والميكروسكوب الجراحي كما تمت مراقبة وفحص المريضة من قبل أخصائي التخاطب والعلاج الطبيعي طوال فترة استئصال الورم التي استمرت أكثر من ساعتين.