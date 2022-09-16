محمد بن مسعود - الدمام - أفاد المستشار نايف يوسف رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة بأن إجمالي عدد الاعتراضات التي تلقتها اللجنة اليوم «الجمعة» بلغ 60 اعتراضًا، مشيرًا إلى أن من بينها 40 اعتراضًا إلكتروني، و و 20 اعتراضًا بالحضور الشخصي للمركز الاشرافي بمدرسة خولة الثانوية للبنات. المصدر: سارة نجيب

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – إشرافية «العاصمة» تلقت 60 اعتراضًا بينها 40 إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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