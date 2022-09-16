اليونسكو: المملكة رائدة في استخدامات تكنولوجيا التعليم ويجب تعميم تجربتها عالميًّا

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المناطق_واس

أشاد رئيس وحدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتعليم في اليونسكو فينقتشن مياو بتطوّر التعليم في المملكة بدعم من الحكومة، والإمكانات العالية التي يحظى بها من خلال توفير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والعناية في وصول التعليم من خلال “منصة مدرستي” و”قنوات عين التعليمية” لجميع المناطق والقرى في المملكة.

ونوه بدعم الحكومة في التطور المستمر للتعليم، مما يجعل المملكة تملك الكثير من الأمثلة التي يمكن مشاركتها مع العالم، ورائدة في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، مؤكدا أهمية مشاركة تجربتها في التعليم عن بُعد مع العالم والدول الأخرى، حيث أشار إلى ذلك تقرير اليونسكو عن أداء الدول في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، معرباً عن إعجابه بالتحوّل السريع الذي تشهده المملكة، والمسار الصحيح الذي تسير عليه في تطوير التعليم.

وتضمنت زيارة فينقتشن شرحاً موجزاً عن مدرسة البث الفضائي ومرافقها، والتعريف بالمدرسة وإستوديوهات البث، وآلية تصوير الدروس وتسجيلها، إلى جانب أتمتة العديد من خدمات عمليات الإشراف التربوي من خلال منصات وأنظمة التعليم والتعلم في الوزارة، والتطرق إلى خطط الوزارة في توظيف التقنيات وأنماط التعليم الإلكتروني في تقديم حلول تعليمية متنوعة لطلاب وطالبات المملكة، كما شاهد عرضاً مرئياً تفصيلياً عن إحصائيات منصتي “مدرستي” و”روضتي” وتجربة الوزارة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد وما حققته من أرقام عالمية.