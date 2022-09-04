بث مباشر مباراة برايتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على موعد بث مباشر مباراة برايتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة.

بث مباشر مباراة برايتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب فالمر, معقل نادي برايتون، المواجهة المرتقبة بين برايتون وليستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر لمباراة برايتون وليستر سيتي، بالتزامن مع صافرة البداية حتى يتمكن عشاق الدوري الإنجليزي من مشاهدة المباراة لحظة بلحظة.

برايتون لتدارك لدخول في صراع المنافسة

برايتون صاحب الأرض الجمهور، تدارك السقوط في الجولة الخامسة أمام فولهام بهدفين لهدف، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالثلاث نقاط واستغلا عامل الأرض، ويحتل برايتون المركز العاشر برصيد 10نقاط، في محاولة لمواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم.

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ليستر سيتي ولتحقيق الفوز الأول

وفي الجانب الآخر، يسعى ليستر سيتي صاحب المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي، برصيد نقطة وحيدة عن تحقيق الفوز الأول له في الموسم الحالي، حيث خسر الفريق في خمس جولات كاملة، وتعادل في مباراة وحيدة، وتعد هذه اسوء بداية لليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة برايتون وليستر سيتي

وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن لعشاق الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة برايتون وليستر سيتي من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية الناقل الحصري والوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.