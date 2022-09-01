بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022-2023

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تعرف على موعد بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في ختام مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي للمحترفين في النسخة الحالية موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتضن معلب “كينج باور ستديوم” معقل الثعالب، المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر، في ختام مباريات الجولة الخامسة.

خدمة المشاهدة من موقع المناطق لمباراة مانشستر يونايتد وليستر

ويقدم موقع “المناطق” خدمة المشاهدة لعشاق الدوري الإنجليزي ببث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البربيميرليج.

مانشستر يونايتد ورغبة في الفوز

ويسعى الهولندي، تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لمواصل نتائجه الإيجابية في آخر جولتين، واللعب على الفوز الثالث له في الدوري الإنجليزي، حيث حقق الفريق الفوز في آخر جولتين ونال الهزيمة في أول جولتين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 برصيد ست نقاط فقط، ويسعى لمواصلة نتائجه الجيدة في آخر جولتين وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن يبدأ اليونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

تشكيل اليونايتد المتوقع

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو – مارتينيز – رفاييل فاران – دييجو دالوت

خط الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – فريد

خط الهجوم: جادون سانشو – كريستيانو رونالدو – ماركوس راشفورد

ليستر ورحلة البحق عن الفوز الأول هذا الموسم

وفي الجانب الآخر، يسعى ليستر سيتي صاحب الآرض والجمهور في استغلال حالة اليونايتد المترجحة وعدم ثبات مستوى لاعبيه في المباريات الماضية، وتحقيق الفوز والنيل بالثلاث النقاط الأولى لهم في المسابقة.

ويسعى نادي ليستر سيتي في الفوز بالمباراة، وتحقيق اول ثلاث نقاط له، حيث إنه لم يحقق الانتصار في الجولات الأربعة السابقة، ويتذيل ليستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز الأخير ومعه نقطو وحيدة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً يتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

ويمكن لعشاق الدوري الإنجليزية مشاهدة بث مباشر مانشستر يونايتد وليستر سيتي على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيدة لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

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Source almnatiq

