بث مباشر مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2022-2023

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يترقب عشاق الدوري السعودي للمحترفين، رابط بث مباشر لمباراة النصر والوحدة في ختام مباريات الجولة الأولى من مبارياتدوري روشن للمحترفين في نسختها الحالية 2022-2023.

بث مباشر مباراة النصر والوحدة

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي، والتي ستنطلق اليوم في معلب مرسول بارك معقل العالمي في مدينة الرياض، وتفام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر والتجربة فنية جديدة بقيادة جارسيا

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحت القيادة الفنية الجديدة هذا الموسم، بتولي الفرنسي رودي جارسيا الزمام الفنية لأصفر الرياض، للعودة مرة أخرى للمنافسات على بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

النصر يتسلح بالصفقات الجديدة

ويدخل النصر متسلحًا بالصفقات القوية التي إبرامها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة مبكرًا على لقب دوري روشن، وتعد أبرز الصفقات التي أبرمت، تعاقد العالمي مع عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي السعودي الذي يمثل إضافة قوية للفريق، بالإضافة للاعتماد على تاليسكا في خط الهجوم.

الوحدة في تحقيق المفاجآة

وفي الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق مفاجآة على معلب مرسول بارك والخروج بنتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو تحقيق الفوز في أولى مباريات الفريقين بدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

موعد مباراة الوحدة والقنوات الناقلة

ومن المقرر ان تقام مباراة النصر والوحدة في ختام مباريات الجولة الأولى من بطوة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت على معلب مرسول بارك في تمام التاسعة مساءً.

وتنقل مباراة النصر والوحدة من خلال البث المباشر على مجموعة قنوات SSC الرياضية، المالك الحصري والوحيد لبث جميع مباريات الدوري بصفتها السعودي للمحترفين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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Source almnatiq

