بث مباشر لمشاهدة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - يترقب عشاق الدوري الإبسباني بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد على «ملعب أنويتا» معقل ريال سوسيداد، اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية من فعاليات الدوري الإسباني موسم2022-2023.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر يمكن من خلاله مشاهدة برشلونة وريال سوسيداد، في منافسات بطولة الدوري الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد، على ملعب «أنويتا»، في إطار مباريات الجولة الثانية من عمر المسابقة.

ويستضيف ملعب «أنويتا» لقاء الفريقين اليوم في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ويأمل سوسيداد في تخقيق فوزه الثاني تواليًا واستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى الفريق الكتالوني في تدارك الأوضاع سريعًا وتصيح المسار التعادل المخيب للآمال في الجولة الأولى أمام رايوفيكانو على الكامب نو بالتعادل السلبي.

بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد

ويمكن لعشاق الدوري الإسباني مشاهدة مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة من خلال بث مباشر فور انطلاق صافرة البداية مساء اليوم الأحد.

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التشكيل المتوقع لبرشلونة

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بتشكيل مدجج بالعديد من الصفقات الجديدة التي إبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تعويض الإخفاق في الجولة الأولى.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: روبيرتو، كريستنسن، أراخو، ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كيسيه، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، فاتي.