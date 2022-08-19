بعد وفاة الشيخ نايف بن عقاب بن محيا.. حالة من الحزن تخيم علي قبيلة عتيبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_فريق التحرير

توفي الشيخ نايف بن عقاب بن محيا وكيل الفوج السادس عشر سابقًا والصلاه عليه كانت الخميس 1/21 بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي

وقد تفاعل رواد موقع “تويتر” على خبر الوفاة معبرين عن حزنهم الشديد

صادق العزاء والمواساة لأسرة المحايا الحناتيش خاصة و عتيبة عامة في وفاة فقيدهم ، تغمده الله برحمته وغفر له واسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

د.ذعار نايف

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عقاب نايف

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تركي نايف

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ماجد نايف

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