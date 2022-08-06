تعرف على موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب غدًا

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المناطق ـ متابعات
يخوض منتخب المملكة للشباب مباراة مهمة أما نظيره المصري غدًا الأحد 7-8-2022، في نهائي كأس العرب «تحت 20 عامًا».
وتقام مباراة مصر والسعودية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير سلطان عبدالعزيز.
ويرتدي منتخب مصر الزي الأحمر التقليدي والشورت الأسود في مباراة نهائي كأس العرب أمام المملكة غدًا.
ويواجه منتخب السعودية مصر في نهائي البطولة بمدينة أبها بعدما فازت على فلسطين بخماسية نظيفة في نصف النهائي الأول.
وتواجه مصر المملكة بعد التغلب على الجزائر في نصف النهائي بثلاثة أهداف، سجلها كل من صلاح باشا في الدقيقة 10 وعبد الرحمن رشدي في الدقيقة 39 ومحمد إبراهيم في الدقيقة 76 من عمر المباراة.
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Source almnatiq
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