بـ«الهوت شورت».. رانيا يوسف تظهر بإطلالة شبيهة لـ«فستان المهرجان»

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها، خلال وجودها بإحدى المطاعم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهرت رانيا، مرتدية فستان قصير أسود لامع، له حزام من الخصر، على جوارب شفافة، كشفت عن ساقيها، مُعلقة: «تعلم أن تستمتع بكل دقيقة من حياتك».

وتفاعل العديد من متابعيها مع إطلالتها، خاصة أنه تشابه بعض الشيء مع إطلالتها الجريئة بختام مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، والتي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت رانيا يوسف، قد طرحت مؤخرًا حلقة جديدة من برنامجها «More about Rania»، الذي تكشف خلاله بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» وحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الحلقة الجديدة استكمالا للحلقة السابقة، التي ظهرت خلالها داخل مطبخ منزلها، لتشير إلى ارتباطها بالمكان الذي يمثل لها ربع المنزل، حيث تقضي أوقاتًا طويلة داخله بصحبة ابنتيها، للطبخ وتناول الطعام وابتكار أكلات جديدة.

وأوضحت رانيا أنها تتولى شراء مستلزمات المنزل بالكامل بنفسها، وتغسل الأطباق أيضًا فهي لا تجده عملا شاقًا كأخريات، متابعة: «أنا بحب أغسل المواعين وألعب في الميه».

كما أشارت إلى رانيا إلى تفضيلها «أكل البيت»، خصوصًا أنها تقضي ساعات طويلة في العمل.

وأكدت أنها لا تجبر ابنتيها على دخول المطبخ، لكنها علمتهما بعض الأطباق سهلة التحضير، مثل «الجيلي، الكريم كراميل، والمسقعة»، وتقول: «أنا بسيبهم يجربوا ويعكوا زي ما كنت بعمل وأنا صغيرة».

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