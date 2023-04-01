مشهد رومانسي مؤثر في مسلسل رسالة الإمام.. كيف عبر عن حبه لزوجته؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الرُقي المُغلف بالحب والصبر، كان من أهم صفات الإمام الشافعي أحد أئمة أهل العلم، الذي له باع كبير في أشعار الحكمة والعشق، فكان ينظم الكلمات لتخرج منه دليلًا واضحًا على كيفية التعامل والتصرف، وهو ما يجسده الفنان خالد النبوي في مسلسل رسالة الإمام، بعرض سيرته الذاتية في رمضان لهذا العام.

مسلسل رسالة الإمام

لقي مشهد كلمات الحب لزوجته، في أحداث مسلسل رسالة الإمام، تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعد من أبرز مواقف الإمام مع زوجته، وكان المشهد كالتالي:

قال لها: «ما لكِ تنامين هنا يا (حمدة)؟»، لترد قائلة، «أريد البقاء بمقربة منكَ، لعلك تطلب طعام أو شراب»، ليواصل: «لا أحتاج إلى شيء، أريدك أن تستريحي في غرفتكِ»، لترد: «وأنت ألن تستريح يا أبا عبد الله؟ لا نوم ولا زاد ولا وقت لك، ولا سبيل لدي سوى ما أفعله، اشكو إلىّ ما بكَ، وأعرفك جيدًا وأعرف أنك لن تترك الطريق قبل أن تصل إلى ما تريد، وأنا راضية بذلك وسأبقى دومًا سندًا لكِ، لكن أخبرني لعل بالك يرتاح قليلًا، ألا تأمن لي؟»، ليتعجب قائلًا، «لا أأمن لكِ، أنا وقلبي وعقلي ونفسي لا نأمن إلى لكِ يا حمدة، ولكني لا أشكو إلى لمن بيدهِ الأمر، جزاكِ الله عني كل خير».

زوجة الإمام الشافعي

بحسب كتاب «الشافعي، حياته وعصرة، وآراؤة وفقهه»، للكاتب محمد أبو زهرة، الفقيه الإسلامي، وكتاب «الإمام الشافعي السيرة المصورة»، للدكتور طارق سويدان الباحث والمؤرخ والداعية الإسلامي، فإن زوجة الإمام الشافعي كانت «حَمْدة بنت نافع بن عنْبَسَة بن عمرو بن عثمان»، وله منها ابنه أبو عثمان محمد، وفاطمة وزينب، وهو ما ظهر في مسلسل رسالة الإمام.