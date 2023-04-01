الامارات | في إحصائية شملت المصريين داخل البلد فقط: زيادة مليون الا ربع خلال 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد عدد سكان مصر زيادة جديدة كبيرة، إذ وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يوما، وفقًا للساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان عدد سكان مصر 2023 سجل 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الماضي، أي أن مقدار الزيادة في عدد سكان مصر التي سجلتها الساعة السكانية بلغ 750 ألف نسمة.

ووفقًا لبيان التعبئة والإحصاء سجلت مصر الربع مليون نسمة الأولى بعد الـ 104 ملايين بالداخل في يوم 26 نوفمبر من العام الماضي، أي خلال 56 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة.

ثم زاد عدد سكان مصر ربع مليون نسمة ثانية يوم 24 يناير من العام الجاري أي خلال 59 يومًا.

وسجل عدد سكان مصر ربع مليون نسمة ثالثة أمس أي خلال 65 يوما.

وفيما يتعلق بتوزيع عدد سكان مصر على المحافظات، يأتي ترتيب أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، كالتالي:

- تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر.

- جاءت الجيزة في المرتبة الثانية بـ 9.5 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023.

- الشرقية في المركز الثالث بـ 7.9 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023.

- في المركز الرابع الدقهلية بـ 7 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023.

- البحيرة في المركز الخامس بـ 6.9 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023.

- في المركز السادس المنيا بـ 6.3 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023.

- جاءت القليوبية في المركز السابع بـ 6.1 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023.

- في المركز الثامن سوهاج بـ 5.7 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023.

- الإسكندرية في المركز التاسع بـ 5.5 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023.

- في المركز العاشر الغربية بـ 5.4 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر 2023.