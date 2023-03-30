ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة بشهر رمضان.. ما علاقتها بوالدتها؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لاتزال زينب ابنة هيفاء وهبي تلفت الأنظار وتثير التساؤلات حولها فور كل ظهور لها، إذ تجذب صانعة المحتوى وابنة الفنانة اللبنانية الأنظار دومًا لملامحها المتشابهة بشكل كبير مع الفنانة، فضلًا عن جمالها اللافت، خاصة ظهورها مع طفلتيها أحفاد «هيفاء» اللاتي يتمتعن بجمال وبراءة كبيرة.

ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار

واليوم، حرصت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، مشاركة متابعيها بعدة صورة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال سهرة رمضانية.

وظهرت ابنة هيفاء وهبي، بفستان من الستان، أنيق ومختلف، أظهر رشاقتها وإطلالة الجذابة، جاء من الستان متوسط الطول، كما اعتمدت ابنة هيفاء وهبي تسريحة شعر ويفي مميزة مع مكياجًا ناعمًا بألوان النود، مع الكحل وظل العيون باللون البني ما أبرز جمال عينيها.

ابنة هيفاء وهبي: أشبه والدتي وهذه علاقتي بها

وصرحت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، منذ عامين، خلال تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، إن والدتها هي الشخصية الأقرب إليها من الفنانات، ولصفاتها أيضًا

يذكر أن علاقة الفنانة اللبنانية وابنتها، غير مستقرة وذلك منذ سنوات طويلة، إذ أنجبتها هيفاء وهبي وهي في الـ18 من عمرها من زوجها الأول نصر فياض، لكنها تنازلت عنها فيما بعد، وذلك من أجل الدخول إلى عالم الفن، لتحصل حينها على الطلاق، وتبدأ مسيرتها الفنية.