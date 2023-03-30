4 أعراض تجبر كبار السن على الإفطار في رمضان.. كيف تتجنبها؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص الجميع على ألا يفوته صيام أي يوم في رمضان، رغم أن هناك حالات صحية تعيق استكمال الصيام، بسبب بعض الأمراض المزمنة، إذ تعد فئة كبار السن من أكثر الفئات التي تتمنى أن تدرك شهر الصيام، ليرفع الله لها أعمالها، ويغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، لكن في الغالب استمرار الصيام طوال الشهر الكريم، يساهم في زيادة نسبة الإصابة بالأمراض، أو مضاعفة الأعراض، وبالتالي تعرضهم للخطر.

ونستعرض أبرز الأعراض التي إذا ظهرت على بعض كبار السن، سواء رجال أو نساء، يلزم عليهم التوقف فورا، والانقطاع عن الصيام، حتى لا يعرضوا صحتهم للخطر، وفقا لما نشرته وزارة الصحة.

أعراض توجب الإفطار في رمضان

نشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بعض الأعراض، التي إذا ظهرت على كبار السن، فإن عليهم ألا يستمروا في الصيام، منها:

- الشعور بالجفاف.

- هبوط حاد في السكر.

- هبوط شديد في الضغط.

- الشعور المزمن بالدوار أو الإرهاق والتعب.

نصائح وزارة الصحة لكبار السن

قدمت وزارة الصحة، بعض النصائح المهمة لكبار السن، خاصة الذين يرغبون في استكمال صيامهم دون التعرض لمشكلات صحية كبيرة، والتي من المفترض أن يكون اتباعها يقلل من فرص الإصابة بالأمراض أو المضاعفات الخطيرة لصحتهم.

- الإكثار من تناول الخضروات، كونها تحتوي على نسبة كبيرة من المياه، بالتالي تقلل من فرص الإصابة بالجفاف أو الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة.

- تناول الفواكه دون إفراط، إذ أنها تحتوي على سكريات طبيعية، وتعزز من الجهاز المناعي للجسم، لكن يجب عدم تناول كميات كبيرة منها، حتى لا تزيد من نسبة السكر في الدم.