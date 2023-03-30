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طريقة عمل شربات الجلاش.. خطوات ومكونات بسيطة في المنزل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل شربات الجلاش- تعبيرية

شهر رمضان هو موسم تحضير الحلويات الشرقية بمختلف أنواعها، والتي بالطبع تحتاج منك أن تتعرفي على طريقة عمل شربات الجلاش الذي يستخدم في الكثير من الحلويات منها الكنافة والبسبوسة بحسب الحلوى المستخدم فيها ذلك الشربات يتم تكثيفه، أو تخفيفه لهذا السبب تعلمي طريقة عمل الجلاش على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي في هذا التقرير.

طريقة عمل شربات الجلاش

ويمكنك معرفة  طريقة عمل شربات الجلاش ومكوناته وهي كالتالي:

كوب سكر لشربات الجلاش 

كوب ماء 

ملعقة صغيره فانيليا

عصير ليمون

طريقة تحضير شربات الجلاش 

لتحضير شربات الجلاش أو السيرب الثقيل بخطوات الشيف فاطمة أبو حاتي، ضعي السكر والماء على النار واتركيهم يغلي الماء، وإذا اردنيه ثقيلا اتركيه على النار فترة أطول 

في الخطوة التالية هدي النار، ثم ضيفي الليمون والفانيليا وقلبي واتركيهم على النار ثم اطفئيها واتركيه يبرد.

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طريقة عمل الجلاش

لفة واحدة من الجلاش

نصف كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

كمية من المكسرات والزبيب وجوز الهند على حسب الرغبة، يمكن الاستغناء عنها في السادة.

طريقة تحضير الجلاش

بعد معرفة طريقة عمل شربات الجلاش، أولًا نحضر الصينية التي سيوضع بها الجلاش، وبعدها ندهنها بالسمن من كل الجوانب حتى لا يلتصق الجلاش بها أثناء التحضير في الفرن بالصينية.

في الخطوة التالية، توضع ورقة من الجلاش في الصينية، ونضع عليها السمن، ثم نضيف طبقة أخرى، ثم السمن أيضًا، وهكذا حتى ننتهي من نصف الكمية، ويمكن إضافة الزبيب وجوز الهند والسوداني المحمص وأي مكسرات موجودة على سبيل المثال اللوز والجوز على حسب الرغبة أو الاستغناء عنهما تمامًا، ورص أوراق الرقاق المتبقية مع إضافة طبقة من السمنة بين كل ورقتين، حتى ننتهي من الكمية الموجودة.

وفي آخر خطوة، ندخل الصينية إلى الفرن بعد تشغيله على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويترك حتى يستوي الجلاش تمامًا ويأخذ اللون الذهبي، ومن الضروري متابعة الجلاش طوال فترة تشغيل الفرن حتى لا يحترق لأنه سريع التسوية، ولا ينصح بتركه فترة طويلة، وبعد أن يصبح لونه ذهبيًا نطفئ الفرن ونضع الشربات الذي حضرناه مسبقًا فور خروجه، وبعد أن يتشرب الجلاش من الشربات نصفي الصينية من الشربات الزائد، ويقطع إلى مربعات ويقدم في أطباق التقديم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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