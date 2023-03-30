طريقة عمل الكنافة الملفوفة.. حلوى الأطفال المفضلة في رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص العديد من الأمهات وربات البيوت، على معرفة طريقة عمل الكنافة الملفوفة في المنزل، مثل الشيفات وأصحاب محال الحلوى الشهيرة، كونها من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثير وتتميز بمذاق شهي خاصة الأطفال، كونها ذات طعم مميز، لذا تحاول الأمهات إعدادها في المنزل بأكثر من وصفة وطريقة بمكونات اقتصادية وغير مكلفة في الوقت ذاته في شهرر مضان الكريم.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل الكنافة الملفوفة على طريقة الشيف محمد حامد، الذي يقدم وصفات سهلة واقتصادية، تتناسب مع جميع الفئات وربات المنازل خاصة في شهر رمضان الكريم، الذي يكثُر فيه العزومات وتناول الحلوى بأصنافها المختلفة، وله شريحة كبيرة من المتابعين من السيدات والرجال.

طريقة عمل الكنافة الملفوفة

المقادير:

- كيلو ونصف من الكنافة.

- كوب وربع من السكر المطحون.

- كوب زبدة أو سمنة حسب الرغبة.

- شربات جاهز.

- سكر.

- ليمون.

طريقة عمل الكنافة الملفوفة بطريقة الشيف محمد حامد

ولطريقة عمل الكنافة الملفوفة بطريقة الشيف محمد حامد، يجب إتباع الخطوات التالية:

- وضع السمن في إناء متوسط الحجم على النار، وتركه حتى يذوب جيدًا.

- وضع مقلاة متوسطة على النار مع إضافة الكنافة عليها، ومن ثم وضع السمنة المذابة بعدها تقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم، ثم يتم خفقها جيدًا.

- توزيع الكنافة داخل المقلاة مع الضغط عليها من جميع الاتجاهات، ثم يتم وضع القليل من الزيت والسمن فوقها، ولفها مثل الأساور أو الرول.

- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ووضع صينية الكنافة بداخلها حتى تمام النضج، ثم يتم تشغيل الشواية لمدة 5 دقائق، للحصول على اللون المطلوب.

- إخراجها من الفرن ووضع الشربات الساخن عليها حتى تتشرب محتوياته جيدًا.

- تقطيع الكنافة ووضع المكسرات أو الشيكولاتة عليها حسب الرغبة، وتقديمها للضيوف والأسرة، وتناولها مع العصائر أو المشروبات الساخنة.