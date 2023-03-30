هل تطويل الأظافر يبطل صلاة وصيام المرأة؟.. الأحكام والشروط في رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تساؤلات كثيرة من قبل السيدات والفتيات اللواتي يعتنين بجمالهن ويهتممن بأناقتهن ورعاية البشرة والشعر والأظافر، خلال شهر رمضان الكريم، عن اهم العادات التي يُسمح بها، ولا تُبطل الصيام والصلاة، وما لا يُسمح به، ولعل من بين تلك الأسئلة: هل تطويل الأظافر يبطل صلاة وصيام المرأة؟ وما حكمها في رمضان؟

هل تطويل الأظافر يبطل صلاة وصيام المرأة؟

ردت دار الإفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على السؤال وردها، نصه: هل تطويل الأظافر يبطل صلاة وصيام المرأة؟ وما حكمه في رمضان؟ إذ قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة الاستشارية العليا للتدريب والبحوث بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا اعتنت المرأة بالأظافر ونظافتها، فإن إطالتها فهي من الزينة الظاهرة ولا شئ فيها، متابعا: «إطالة الأظافر مخالفة للسنة والهيئة الحسنة التي جاء بها النبي صل الله عليه وسلم، ويستحب قصها كل أربعين يومًا، ولا يتركها بعد هذه الفترة».

حكم تطويل الأظافر

استشهدت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: هل تطويل الأظافر يبطل صلاة وصيام المرأة؟ بقول النبي صل الله عليه وسلم: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» رواه البخاري ومسلم.

وفي حديث آخر، أوضح أن سنن الفطرة عشرة منها قص الأظافر، فعن أنس رضي الله عنه، قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»، رواه مسلم، لذا فيقال إن تقليم الأظافر سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكدت «الإفتاء»، بأن تقليم الأظفار في نهار رمضان جائز بلا كراهة، إذ ليس هناك دليل على خلاف ذلك.