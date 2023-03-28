«الأكل اللي بيتعمل في البرامج بيروح فين؟».. الشيف الشربيني يجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ بدء الظهور الأول للشيف الشربيني، على شاشات التلفزيون قبل أعوام، وهناك سؤال يشغل بال المتابعين والجمهور خاصة إن الشيف يقوم بإعداد العديد من الوصفات والأطباق خلال البرنامج، حتى ظل سؤال يراود الجميع خاصة مع ظهور العديد من الشيفات من الرجال والنساء على الساحة لتبقى المنافسة كبيرة وبين أجيال مختلفة.

الشيف الشربيني يرد على سؤال الجمهور

«الأكل اللي بيتعمل في البرامج مصيره إيه وبيروح فين؟»، سؤال حًير الجمهور ومازال يدور في الأذهان حينما يشاهدون أي برنامج للطهي، وهو ما قررت الإعلامية منى الشاذلي خلال استضافتها للشيف الشربيني، سؤاله عنه قبل أعوام، حتى أعاد الجمهور السؤال عنه من جديد والبحث عن رد الشيف عليها خلال البرنامج خاصة مع شهر رمضان الكريم.

أجاب الشيف الشربيني، على السؤال الذي رددته الإعلامية منى الشاذلي عليه، خلال برنامج «معكم»، على قناة سي بي سي، وكشف مصير الأكلات التي يتم طهيها على الهواء مباشرة، إذ كان الرد كالتالي: «أنا السؤال عارف إنه شاغل بال المتابعين وناس كتير، أنا هرد ويا رب بس محدش يكون من الجماعة بتوع الإنتاج أو الإكسسوار سامعنا، إحنا هنا كزملاء مع بعض ممكن وأنا بعمل الوجبة بتاعتي بيكون في ناس موجودة في الاستديو ومكالتش في وقتها فاللي جعان ياكل، الأكل اللي بيتعمل بيتوزع على طاقم عمل البرنامج والزملاء».

وكان تحدث أيضا الشيف الشربيني، أن الطعام الذي يقوم بإعداده خلال البرنامج والحلقة يظل مخصصا حتى يتناوله فريق العمل حتى موعد أذان المغرب.

معلومات عن الشيف الشربيني

الشيف الشربيني هو أحد النجوم في مجال الطبخ في الوطن العربي، وشاشات التليفزيون وعروض الطبخ الخاصة به ناجحة للغاية، له شريحة كبيرة من المتابعين من النساء والرجال، تخرج في كلية السياحة والفنادق عام 1966، بدأ بالظهور في برنامج الطبخ 3 أيام في الأسبوع، بحيث يتناوب العرض بين الشيف الشربيني والشيف حسن والشيف يسري بشكل يومي.