الامارات | «ون آند أونلي رويال ميراج».. تجارب طعام مميزة في شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «منتجع ون آند أونلي» عن إطلاق مجموعة مميزة من تجارب تناول الطعام طوال شهر رمضان المبارك، حيث يستقبل ضيوفه في أجواء رائعة تجمع بين جمال الهندسة المعمارية مع كرم الضيافة العربية الأصيلة.

يستقبل «طاجين»، المطعم المغربي، ضيوفه على موائد الإفطار في أجواء أصيلة على طراز المجلس العربي، ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بأطايب المطبخ المغربي مع قائمة طعام مميزة مؤلفة من ستة أطباق تتغير كل يوم، وتشمل: الشوربات ومعجنات فيلو اللذيذة ومختلف أنواع السلطات والطاجين الشهي والكباب الحار والمأكولات البحرية المشوية مع الأعشاب والتوابل الأصيلة والكسكس والأرز بالزعفران. ويوفر المطعم للضيوف فرصة لقضاء أمسية رمضانية لا تنسى، حيث يتميز بالروائح العطرة للقرفة والزعفران والقرنفل والزنجبيل وجوزة الطيب، كما تضفي الفوانيس الملونة والموسيقى الحية على الأجواء لمسة خاصة. ويحلو ختام الأمسية مع الشاي والقهوة والكنافة وشرائح الفواكه الطازجة، والشاي والقهوة المغربيين.

التاريخ: يومياً طوال شهر رمضان المبارك

كما يقدم مطعم «بالاس كورتيارد» لضيوفه خيارات متنوّعة من قوائم الطعام التشاركية والمصممة خصيصاً لشهر رمضان المبارك، والتي تشمل المقبلات التقليدية والسلطات مثل: الحمص والمتبل والتبولة والفتوش والبابا غنوج، تليها مجموعة مختارة من السامبوسك بالجبنة واللحمة والكبة وفطائر السبانخ مع الخبز العربي، ثم تشكيلة من المشاوي مثل: الشيش طاووق وكفتة لحم الضأن وكباب وشرائح لحم الضأن، وأخيراً قطع الفواكه وطبق من الحلويات العربية.