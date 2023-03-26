الامارات | مدفع الإفطار.. أصالة وبهجة في «مدينة إكسبو»

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. أصالة وبهجة في «مدينة إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدفع الإفطار يضفي أجواءً أصيلة على حي رمضان في «مدينة إكسبو دبي»، التي تكتسي بحُلة جميلة على مدار شهر الخير، مقدمة فعاليات وأنشطة مميزة لزوّارها تتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل، وتضفي البهجة على وجوه الجميع، إذ أعدت المدينة برنامجاً حافلاً لضيوفها من العائلات والأفراد في رمضان.
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