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الامارات | مدفع الإفطار.. أصالة وبهجة في «مدينة إكسبو»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدفع الإفطار يضفي أجواءً أصيلة على حي رمضان في «مدينة إكسبو دبي»، التي تكتسي بحُلة جميلة على مدار شهر الخير، مقدمة فعاليات وأنشطة مميزة لزوّارها تتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل، وتضفي البهجة على وجوه الجميع، إذ أعدت المدينة برنامجاً حافلاً لضيوفها من العائلات والأفراد في رمضان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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