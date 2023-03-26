الامارات | مهندس نيجيري يفوز بجائزة «بينالي فينيسيا للعمارة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفنان والمصمم والمهندس المعماري النيجيري، ديماس نوكو، بجائزة «الأسد الذهبي» على مجمل إنجازاته، في معرض بينالي فينيسيا الدولي للعمارة.

وأعلن معرض بينالي فينيسيا، أول من أمس، أن مجلس إدارة بينالي اتخذ قراراً لمصلحة فوز النيجيري بالجائزة، بناءً على توصية من القائمة على نسخة المعرض هذا العام، المهندسة المعمارية ليسلي لوكو.

ومن المقرر تنظيم حفل توزيع الجوائز في 20 مايو المقبل، الذي يوافق يوم افتتاح المهرجان.

ودرس نوكو في كلية الفنون والعلوم والتكنولوجيا النيجيرية. وجاء في البيان أنه كان واحداً من أوائل المهندسين المعماريين في انتقاد اعتماد نيجيريا على الغرب في استيراد المواد والسلع والأفكار، ودافع عن استخدام الموارد المحلية.