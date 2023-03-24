طريقة عمل عجينة القطايف للشيف حسن.. «تكات سهلة لطعم مقرمش»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر القطايف من أكثر الأنواع التي يفضلها الكثير خلال شهر رمضان الكريم، كونها من أشهى الأنواع ويمكن إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة، كما يمكن إعدادها حلو أو حادق، فيمكن وضع مختلف الحشوات داخلها سواء المكسرات أو الشيكولاتة أو الجبن، كُل حسب اختياره وتفضيله.

الكثير من الأطفال يفضلون تناول القطايف بشكل خاص، لذا تحاول الأمهات وربات المنازل البحث عن طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل من خلال كبار الشيفات، ومن بينهم الشيف حسن، الذي يُقدم وصفات سهلة وبسيطة واقتصادية في متناول الجميع، وتتناسب مع ميزانية ربات المنازل، كما يتميز بأسلوبه البسيط في طريقة توصيل المعلومة، والحديث عن سر نجاح أو فشل الأطعمة.

مقادير عجينة القطايف

- 2 ونصف كوب دقيق.

- ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- رشة ملح.

- زيت للدهن.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة سكر .

- 2 كوب ماء.

- الحشو.

- جوز هند.

- فول سوداني.

- زبيب.

- زيت للقلي.

- شربات.

طريقة عمل عجينة القطايف

- الخطوة الأولى هي ضرب الدقيق مع الخميرة والماء والسكر والبيكنج بودر في الخلاط للحصول على القوام المطلوب، واللازم لعمل عجينة القطايف.

- الخطوة الثانية هي تقليب الخليط جيدا وتغطيتها حتى تمام التخمر.

- الخطوة الثالثة هي دهن الطاسة بالمادة الدهنية من الزيوت، وتقليب الخليط وصب نحو 3 ملعقة من العجينة على الطاسة.

- الخطوة الرابعة هي ترك العجينة حتى النضج ثم ترفع من على الطاسة، ويمكن استخدامها للحشو بوضع المكسرات أو الشيكولاتة بداخلها حسب الرغبة، وتُقلى في الزيت.

- بعد حصولها على اللون الذهبي، يتم وضعها في الشربات وتصفيتها جيدا.

- يتم تقديم القطايف بعد تناول وجبة الإفطار للأسرة والضيوف، بجانبها مشروبات وعصائر حسب الرغبة.