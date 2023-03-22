نصائح للأمهات لتعليم الأطفال ترشيد الاستهلاك في اليوم العالمي للماء

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحتفل العالم اليوم 22 مارس، باليوم العالمي للماء، باعتباره أصل الحياة والأكثر شيوعًا على الأرض، إذ يغطي أكثر من 70% من السطح، ويملأ المحيطات والأنهار والبحيرات، والذي حث الإسلام على عدم هدره، كما إنه يمثل ثلثي جسم الإنسان، ولا يستطيع أن تعيش الكائنات الحية على وجه الأرض بدونه، فهو يدخل في شتى الأمور، ما جعل هيئة الأمم المتحدة تخصص يومًا للاحتفال به، وذلك بعد قمة ريو.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، نصائح للأمهات وربات المنازل، طرق لتعليم الأطفال لترشيد الاستهلاك في الماء وطرق الحفاظ عليه وعدم إهداره، في اليوم العالمي للماء.

اليوم العالمي للماء

حدد المهندس هشام يحيى، عضو مؤسس مبادرة «شجرها»، خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز»، نصائح للأمهات وربات المنازل، طرق تعليم الأطفال ترشيد استهلاك المياه، وطرق الحفاظ عليها وعدم إهدارها، إذ قال: «يجب تعليم الأطفال القيام بغلق الصنبور جيدًا بعد الاستخدام سواء بعد الاستحمام أو غسيل الأطباق والأواني أو الأيدي».

كما أشار إلى إنه يجب عن الاستحمام استخدام الدش بدلًا من حوض الاستحمام(البانيو)، مع الاعتماد على استخدام قطع قماش مبللة عند القيام بتنظيف الأسطح، مع التدريب على استخدام كوب واحد للشرب أو ملء قارورة، حتى يكون عدد الأكواب والقوارير التي يمكن غسلها وتنظيفها أقل، لتوفير استهلاك المياه: «يجب تدريبهم على غسل الخضار والفواكه في وعاء دون فتح الصنبور، مع غسل وتنظيف الدراجات الهوائية باستخدام الدلو بدلًا من استخدام خرطوم للمياه».

نصائح للأمهات وترشيد للاستهلاك

ومن بين النصائح الذي وجهها أيضا، هي عدم إلقاء القمامة في مياه الصرف أو الأنهار منعًا للتلوث الذي يؤدي إلي مشاكل صحية كثيرة: «يجب التخلص من النفايات بطرق صحيحة، وعدم إلقاء بواقي الطعام في مياه الصرف كما يفعل البعض من ربات المنازل».