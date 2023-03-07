نسرين عبدالعزيز بعد حصولها على جائزة ملهم الدولية: فخورة بالمرأة المصرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنجاز جديد تضيفه لرصيدها المهني، فهي واحدة من رموز الإعلام الناجحين والتي يذيع صيتها داخل مصر وخارجها، مؤلفاتها وأبحاثها تتحدث عنها وعن براعتها، أثبتت أن المرأة المصرية قادرة على تحقيق الصعاب والتدرج في المناصب المختلفة، حتى تأهلت الدكتورة نسرين عبدالعزيز، أستاذ الإعلام المساعد بأكاديمية الشروق، للحصول على لقب أفضل شخصية مصرية وعربية في جائزة ملهم الدولية، من خلال التقييم على مستويين، المستوى الأول المسيرة المهنية والمشاركة المجتمعية.

جائزة ملهم الدولية

جائزة ملهم الدولية، يتم إعطاؤها لرموز المجتمع العربي والإفريقي والدولي، تقوم على فكرة اختيار 100 شخصية في مجالات مختلفة في الفن والإعلام والاقتصاد والمجال الأكاديمي، إذ حدث تكريم لرموز هامة داخل الكليات والجامعات المصرية، من بينهم الدكتورة نسرين عبدالعزيز، التي روت لـ«الوطن»، كواليس التكريم والفوز بلقب أفضل 100 شخصية، قائلةً: «هناك تكريم لرؤساء الجامعات، وتكريم لفنانين كبار من بينهم الفنان محمد صبحي».

الدكتورة نسرين عبدالعزيز، كانت حصلت على جائزة أفضل امرأة عربية أفريقية لعام 2020، وتحدثت عن كواليس الفوز والتكريم، مضيفةً: «الجائزة صادرة عن اتحاد رواد الإعلام العرب، في موسمها السابع، وعن طريقة حصولي عليها والأسباب التي أهلتني لذلك، من خلال متابعة المسيرة المهنية للشخص الذي يتم تكريمه بخلاف المشاركات المجتمعية، ودوره في تنمية المجتمع ونشر الوعي، سواء في فئة الطلاب أو العاملين، وهي مرتبطة بالتنمية المستدامة، كما تم اختياري بسبب مسيرتي المهنية من مؤلفات وكتب وأبحاث والتواصل بيني وبين الأجيال والطلاب بتنمية وعيهم الفكري والفني والثقافي».

درع وتكريم

كما تحدثت عن الكواليس والتكريم، والطريقة التي تتبعها في التدريس والأبحاث التي تقوم بها، مضيفة: «أعمل تدريبهم على مهارات مختلفة والتوصيات اللي توصلتلها من خلال أبحاثي، كل هذا أهلني للترشح ضمن 100 شخصية ملهمة وحصلت على جائزة ملهم الدولية، وسيتم استلام الدروع يوم 9 مارس، بحضور العديد من الشخصيات البارزة، فخورة بالتكريم وبكوني مصرية وبالإنجاز التي تقوم به المرأة المصرية».