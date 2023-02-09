«تاليه» تحصل على بطولة الجمهورية في الكونغ فو 3 مرات.. «لم تبلغ عامها السابع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حولت الصدفة أهداف الطفلة تاليه الصغير، طالبة بالصف الأول الابتدائي، التي تبلغ عامها السادس من ممارسة رياضة السباحة إلى الكونغ فو، لتتفوق بعدها في فترة قصيرة وتحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية 3 مرات، رغم خجلها الشديد إلى جانب إصابتها بحاسسية في الصدر تعيقها من تحقيق أهدافها بسهولة، لتتمنى بعد ذلك أن تصبح بطلة العالم في الكونغ فو.

حرصت أمنية عزمي، والدة «تاليه»، حسب ما أوضحته لـ«هن»، على تعليم ابنتها إحدى الألعاب الرياضية لتستفيد بها، فاختارت لها السباحة لتمارسها، وفي إحدي الأيام ذهبت والدة الطفلة لإحضار ابنة صديقها من تدريب الكونغ فو، فسحرت «تاليه» بجمال اللعبة وما يحدث في التدريب وطلبت من والدتها ترك السباحة والإلتحاق بنادي البنك الأهلي لتعلم الكونغ فو عام 2020.

بطولة «تاليه» الأولى كانت الأصعب

ظهر تفوق الطفلة في تعلمها للعبة وإتقانها سريعًا، ما جعل كابتن الفريق يختارها للمشاركة في بطولة الجمهورية السوبر للأندية مواهب ساندا عام 2021.

كان التوتر يملأ «تاليه» حينها وتعد هذه أصعب بطولة مرت بها حسب ما أوضحته خلال حديثها لـ«هن»، لأنها المرة الأولى لها التي تفارق فيها والدتها، فكان التوتر يملأ قلبها، وأثناء المباراة عندما سمعت تشجيع والدتها وطمأنتها لها وسط صياح الجماهير الحاضرة، تشجعت الفتاه ورجعت لها ثقتها بدعم والدتها لتفوز بالمباراة وتحصل فيها على المركز الأول.

وبعدها بفترة قليلة حصلت «تاليه» على الحزام الأصفر ثم البرتقالي بعدها، وفي بينهما حصلت على المركز الأول على الجمهورية في بطولتها الثانية تحت مسمى «أبطال الجمهورية على كأس اللواء، حازم خاطر»، وحصولها على ميدالية ذهبية.

البطولة الأخيرة كانت تضمن خسارتها

تعاني الطفلة من حساسية في الصدر، اشتدت عليها قبل بطولتها الأخيرة ما جعلها تحجز في المستشفى، فاقترحت العائلة على والدتها عدم الذهاب للبطولة، لكن «تاليه» أصرت على الذهاب حتي يكون لها شرف المحاولة في هذه البطولة والمشاركة فيها، لكن جرت الأمور على عكس المتوقع وفازت بالماتش وحصلت علي المركز الأول في بطولة «أبطال جمهورية علي كأس اللواء سمير فؤاد تحت سن السابعة»، واحتفلت كالمعتاد في كل بطولاتها بالبكاء الشديد الذي يليه فرحة وابتسامة تملأ الاستاد بأكمله.

شكرت «تاليه» مدربيها الكابتن إبراهيم الأكواح وكابتن أحمد سعيد، على دعمهما لها وحرصهما على تدريبها بشكل صحيح ومستمر لها، والفضل يرجع لهما في فوزها بالبطولات بعد الله، وتتمنى الفتاة أن تصبح بطلة العالم في الكونغ فو.