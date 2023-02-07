الامارات | من هو سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع وزير للثقافة والشباب سالم بن خالد القاسمي بخبرة طويلة في عدة مجالات أبرزها السياسات البيئية والإدارة الثقافية وتخطيط المدن، ويحمل درجتي الماجستير من جامعة السوربون أبوظبي و جامعة كولومبيا في نيويورك، وتولى منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع التراث والفنون.

لعب سالم بن خالد القاسمي بعد توليه منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) دورا لافتا في تعزيز أواصر التعاون بين دولة والمنظمة، كما لعب دورا في ابراز الدور القيادي الذي تلعبه الدولة في دعم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في مجالات التربية والثقافة والعلوم وحماية وحفظ التراث، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.